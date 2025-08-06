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Постраждалі через війну українці зможуть безкоштовно відновити посвідчення водія

Фото: деякі українці зможуть відновити посвідчення водія безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які постраждали через війну, зможуть безкоштовно відновити посвідчення водія. Це також стосується і свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ", - зазначив прем'єрка.

Йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли. 

Глава МВС Ігор Клименко пояснив, що постраждалі від війни звільняються від сплати за виготовлення водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт. Платити за пластикові бланки також не потрібно.

Як це працюватиме:

  • Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої особи.
  • З цим документом звертається до будь-якого сервісного центру МВС (стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації).
  • Адміністратор швидко опрацьовує звернення і без оплати видає нові документи.

"Наступний крок - невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів. Працюємо над вирішенням цієї задачі", - повідомив Клименко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, чи обов'язково навчатися в автошколі, щоб скласти іспити для отримання посвідчення водія.

Також українцям розповідали, які документи потрібні для перереєстрації авто та скільки це коштує під час війни.

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