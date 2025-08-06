ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Постраждалі через війну українці зможуть безкоштовно відновити посвідчення водія

Київ, Середа 06 серпня 2025 12:51
UA EN RU
Постраждалі через війну українці зможуть безкоштовно відновити посвідчення водія Фото: деякі українці зможуть відновити посвідчення водія безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які постраждали через війну, зможуть безкоштовно відновити посвідчення водія. Це також стосується і свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ", - зазначив прем'єрка.

Йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли.

Глава МВС Ігор Клименко пояснив, що постраждалі від війни звільняються від сплати за виготовлення водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт. Платити за пластикові бланки також не потрібно.

Як це працюватиме:

  • Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої особи.
  • З цим документом звертається до будь-якого сервісного центру МВС (стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації).
  • Адміністратор швидко опрацьовує звернення і без оплати видає нові документи.

"Наступний крок - невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів. Працюємо над вирішенням цієї задачі", - повідомив Клименко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, чи обов'язково навчатися в автошколі, щоб скласти іспити для отримання посвідчення водія.

Також українцям розповідали, які документи потрібні для перереєстрації авто та скільки це коштує під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Водійське посвідчення Водії
Новини
Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа
Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО