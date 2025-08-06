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Пострадавшие от войны украинцы смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение

Киев, Среда 06 августа 2025 12:51
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Пострадавшие от войны украинцы смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение Фото: некоторые украинцы смогут восстановить водительское удостоверение бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, которые пострадали из-за войны, смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение. Это также касается и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

"Сегодня правительство приняло решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ", - отметил премьер.

Речь идет о случаях, когда документы были потеряны из-за обстрелов.

Глава МВД Игорь Клименко пояснил, что пострадавшие от войны освобождаются от уплаты за изготовление водительского удостоверения и регистрационного документа на транспорт. Платить за пластиковые бланки также не нужно.

Как это будет работать:

  • Человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего лица.
  • С этим документом обращается в любой сервисный центр МВД (стационарный или мобильный, который работает на месте ликвидации).
  • Администратор быстро обрабатывает обращение и без оплаты выдает новые документы.

"Следующий шаг - безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов. Работаем над решением этой задачи", - сообщил Клименко.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

Также украинцам рассказывали, какие документы нужны для перерегистрации авто и сколько это стоит во время войны.

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