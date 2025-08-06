Пострадавшие от войны украинцы смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение

Украинцы, которые пострадали из-за войны, смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение. Это также касается и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

"Сегодня правительство приняло решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ", - отметил премьер. Речь идет о случаях, когда документы были потеряны из-за обстрелов. Глава МВД Игорь Клименко пояснил, что пострадавшие от войны освобождаются от уплаты за изготовление водительского удостоверения и регистрационного документа на транспорт. Платить за пластиковые бланки также не нужно. Как это будет работать: Человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего лица.

С этим документом обращается в любой сервисный центр МВД (стационарный или мобильный, который работает на месте ликвидации).

Администратор быстро обрабатывает обращение и без оплаты выдает новые документы. "Следующий шаг - безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов. Работаем над решением этой задачи", - сообщил Клименко.