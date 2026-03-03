Постраждали більше, ніж Ізраїль. ОАЕ розглядають удар по Ірану, - Axios

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість військових дій проти Ірану, щоб зупинити ракетні та безпілотні атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"ОАЕ розглядають можливість вжиття активних оборонних заходів проти Ірану. Хоча вони жодним чином не брали участі у війні, вони все ж зазнали 800 обстрілів", - сказало виданню джерело, ознайомлене з обговореннями еміратської влади.
За його словами, в ОАЕ вважають, що жодна країна у світі не стала б ігнорувати "оцінку своєї оборонної позиції" за таких обставин.
Axios звертає увагу, що від початку війни ОАЕ зазнали найбільшої кількості атак з боку Ірану. Територію Еміратів атакували навіть частіше, ніж Ізраїль.
Міністерство оборони ОАЕ сьогодні, 3 березня, заявило, що Іран запустив по країні 186 балістичних ракет - 172 було перехоплено, 13 упали в море і одна впала на території Еміратів.
Крім того, було виявлено 812 безпілотників, з яких 755 було перехоплено, а 57 досягли цілей на території країни. Загинули троє іноземних громадян, близько 70 дістали поранення.
"ОАЕ залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію і вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і жителів", - додали у відомстві.
Нагадаємо, вчора, 2 березня, Bloomberg писало, що загострення війни США та Ізраїлю проти Ірану на початку березня 2026 року стало "кошмарним сценарієм" для країн Перської затоки, таких як Катар, ОАЕ і Саудівська Аравія.
За даними джерел видання, Катар і ОАЕ почали лобіювання серед союзників, щоб переконати адміністрацію Дональда Трампа знайти швидкий "шлях до виходу" з конфлікту.