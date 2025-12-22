Постраждали 4 залізничники: у ДСНС показали наслідки аварії з потягом біля Коростеня

У Житомирській області внаслідок російської атаки ударними безпілотниками по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, рятувальники евакуювали постраждалих із пошкоджених локомотивів та передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.
Після обстрілу сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі займання, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані.
Наразі на місці тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці", а також волонтери Українського Червоного Хреста.
З ранку понеділка, 22 грудня, стало відомо, що у Житомирській області сталася аварія із вантажним поїздом. Через це пасажирський потяг Харків - Ужгород екстрено зупинився, а локомотив зійшов із рейок.
Згодом стало відомо, що вантажний потяг "Укрзалізниці" зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".