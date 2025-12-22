RU

Пострадали 4 железнодорожника: в ГСЧС показали последствия аварии с поездом возле Коростеня

Фото: последствия аварии с поездом возле Коростеня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В Житомирской области в результате российской атаки ударными беспилотниками по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры пострадали четверо работников "Укрзализныци".

По данным ГСЧС, спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их бригадам экстренной медицинской помощи.

После обстрела саперы ГСЧС обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы.

Сейчас на месте продолжаются восстановительные работы. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, представители всех экстренных служб, "Укрзализныци", а также волонтеры Украинского Красного Креста.

Фото: последствия аварии с поездом возле Коростеня (t.me/dsns_telegram)

 

 

Авария на железной дороге

С утра понедельника, 22 декабря, стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом. Из-за этого пассажирский поезд Харьков - Ужгород экстренно остановился, а локомотив сошел с рельсов.

Впоследствии стало известно, что грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".

