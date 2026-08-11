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Постраждала дитяча лікарня та склад: ДСНС показали фото наслідків обстрілу Києва

07:48 11.08.2026 Вт
2 хв
Діти й медики встигли сховатись в укритті, але без наслідків не обійшлося
aimg Катерина Коваль
Фото: робота рятувальників на місцях влучань в столиці (t.me/dsns_telegram)

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічного балістичного удару Росії по Києву. Влучання зафіксували біля однієї з дитячих лікарень у Шевченківському районі та у складському приміщенні, де є постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальна служба опублікувала кадри з місця удару по Шевченківському району -на них видно вирви на території однієї з дитячих лікарень, пошкоджене скління будівлі.

Також ДСНС показала наслідки пожежі в складському приміщенні за іншою адресою, яку рятувальники вже повністю загасили.

Що сталося біля дитячої лікарні

У Шевченківському районі Києва ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу - фахівці газової служби вже ліквідували витік.

Фото: рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу столиці (t.me/dsns_telegram)

Діти та медичний персонал на момент удару перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих.

Пожежа на складі

За іншою адресою в місті влучання спричинило пожежу та руйнування складського приміщення. Вогонь охопив площу 1200 кв. м, і рятувальники спочатку локалізували, а згодом повністю ліквідували займання. Внаслідок удару постраждала одна людина - її передали медикам.

Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місцях обох влучань, інформація про можливих додаткових постраждалих ще уточнюється.

У ніч на 11 серпня в Києві пролунали сильні вибухи - росіяни завдали чергового удару балістичними ракетами, а Повітряні сили заздалегідь попереджали про загрозу пуску. Трьома днями раніше, увечері 8 серпня, у Києві та Дніпрі також лунали вибухи на тлі масованої атаки дронів.

А вночі 8 серпня росіяни атакували Київ балістичними ракетами - тоді внаслідок обстрілів у двох районах міста зафіксували пожежі та інші руйнування.

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ДСНСКиївОбстріл КиєваВійна в Україні