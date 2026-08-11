Постраждала дитяча лікарня та склад: ДСНС показали фото наслідків обстрілу Києва

Рятувальна служба опублікувала кадри з місця удару по Шевченківському району -на них видно вирви на території однієї з дитячих лікарень, пошкоджене скління будівлі.

Також ДСНС показала наслідки пожежі в складському приміщенні за іншою адресою, яку рятувальники вже повністю загасили.

Що сталося біля дитячої лікарні

У Шевченківському районі Києва ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу - фахівці газової служби вже ліквідували витік.

Фото: рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу столиці (t.me/dsns_telegram)

Діти та медичний персонал на момент удару перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих.

Пожежа на складі

За іншою адресою в місті влучання спричинило пожежу та руйнування складського приміщення. Вогонь охопив площу 1200 кв. м, і рятувальники спочатку локалізували, а згодом повністю ліквідували займання. Внаслідок удару постраждала одна людина - її передали медикам.

Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місцях обох влучань, інформація про можливих додаткових постраждалих ще уточнюється.