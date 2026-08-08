У Києві та Дніпрі пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Росіяни пізно ввечері у суботу, 8 серпня, атакують Київ та Дніпро дронами. На тлі ворожої атаки у містах було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та власного кореспондента.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 22:57.

Приблизно за годину до цього Повітряні сили ЗСУ писали, що фіксували реактивний дрон в районі Борисполя в напрямку Києва. Ще пізніше також була фіксація безпілотника неподалік столиці. Приблизно о 23:11 у Києві було чути звуки вибухів.

Окрім того, цього вечора під атакою дронів і Дніпро. Вибухи у місті пролунали майже в той же час, що і в Києві, а глава ОВА Олександр Ганжа поінформував, що в місті працює ППО.

Оновлено о 23:26

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.