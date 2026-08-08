У Києві та Дніпрі пролунали вибухи на тлі атаки дронів
Росіяни пізно ввечері у суботу, 8 серпня, атакують Київ та Дніпро дронами. На тлі ворожої атаки у містах було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та власного кореспондента.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 22:57.
Приблизно за годину до цього Повітряні сили ЗСУ писали, що фіксували реактивний дрон в районі Борисполя в напрямку Києва. Ще пізніше також була фіксація безпілотника неподалік столиці. Приблизно о 23:11 у Києві було чути звуки вибухів.
Окрім того, цього вечора під атакою дронів і Дніпро. Вибухи у місті пролунали майже в той же час, що і в Києві, а глава ОВА Олександр Ганжа поінформував, що в місті працює ППО.
Оновлено о 23:26
У Києві оголосили відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни вже намагалися атакувати Київ. У місті також було чутно вибухи на тлі атаки дронів.
Також ми повідомляли, що в ніч на 8 серпня росіяни завдали удару по Києву балістичними ракетами. В результаті обстрілів у двох районах було зафіксовано пожежі та інші наслідки.