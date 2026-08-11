Пострадала детская больница и склад: ГСЧС показали фото последствий обстрела Киева

Спасательная служба опубликовала кадры с места удара по Шевченковскому району - на них видны воронки на территории одной из детских больниц, повреждено остекление здания.

Также ГСЧС показала последствия пожара в складском помещении по другому адресу, который спасатели уже полностью потушили.

Что произошло возле детской больницы

В Шевченковском районе Киева ракета попала на территории одной из детских больниц. На месте образовались две воронки, повреждены остекление здания и газовая труба - специалисты газовой службы уже ликвидировали утечку.

Фото: спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов столицы (t.me/dsns_telegram)

Дети и медицинский персонал на момент ушиба находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар на складе

По другому адресу в городе попадание повлекло за собой пожар и разрушение складского помещения. Огонь охватил площадь 1200 кв. м, и спасатели сначала локализовали, а затем полностью ликвидировали возгорание. В результате удара пострадал один человек - его передали медикам.

Спасатели и другие службы продолжают работать на местах обоих попаданий, информация о возможных дополнительных пострадавших еще уточняется.