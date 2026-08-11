Пострадала детская больница и склад: ГСЧС показали фото последствий обстрела Киева

ГСЧС обнародовала фото последствий ночного баллистического удара России по Киеву. Попадание зафиксировали возле одной из детских больниц в Шевченковском районе и в складском помещении, где пострадал человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Спасательная служба опубликовала кадры с места удара по Шевченковскому району - на них видны воронки на территории одной из детских больниц, повреждено остекление здания.
Также ГСЧС показала последствия пожара в складском помещении по другому адресу, который спасатели уже полностью потушили.
Что произошло возле детской больницы
В Шевченковском районе Киева ракета попала на территории одной из детских больниц. На месте образовались две воронки, повреждены остекление здания и газовая труба - специалисты газовой службы уже ликвидировали утечку.
Фото: спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов столицы (t.me/dsns_telegram)
Дети и медицинский персонал на момент ушиба находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.
Пожар на складе
По другому адресу в городе попадание повлекло за собой пожар и разрушение складского помещения. Огонь охватил площадь 1200 кв. м, и спасатели сначала локализовали, а затем полностью ликвидировали возгорание. В результате удара пострадал один человек - его передали медикам.
Спасатели и другие службы продолжают работать на местах обоих попаданий, информация о возможных дополнительных пострадавших еще уточняется.
В ночь на 11 августа в Киеве раздались сильные взрывы - россияне нанесли очередной удар баллистическим ракетам, а Воздушные силы заранее предупреждали об угрозе пуска. Тремя днями ранее, вечером 8 августа, в Киеве и Днепре также раздавались взрывы на фоне массированной атаки дронов.
А ночью 8 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами - тогда в результате обстрелов в двух районах города зафиксировали пожары и другие разрушения.