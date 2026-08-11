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Пострадала детская больница и склад: ГСЧС показали фото последствий обстрела Киева

07:48 11.08.2026 Вт
2 мин
Дети и медики успели скрыться в укрытии, но без последствий не обошлось
aimg Екатерина Коваль
Фото: работа спасателей на местах попаданий в столице (t.me/dsns_telegram)

ГСЧС обнародовала фото последствий ночного баллистического удара России по Киеву. Попадание зафиксировали возле одной из детских больниц в Шевченковском районе и в складском помещении, где пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасательная служба опубликовала кадры с места удара по Шевченковскому району - на них видны воронки на территории одной из детских больниц, повреждено остекление здания.

Также ГСЧС показала последствия пожара в складском помещении по другому адресу, который спасатели уже полностью потушили.

Что произошло возле детской больницы

В Шевченковском районе Киева ракета попала на территории одной из детских больниц. На месте образовались две воронки, повреждены остекление здания и газовая труба - специалисты газовой службы уже ликвидировали утечку.

Фото: спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов столицы (t.me/dsns_telegram)

Дети и медицинский персонал на момент ушиба находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар на складе

По другому адресу в городе попадание повлекло за собой пожар и разрушение складского помещения. Огонь охватил площадь 1200 кв. м, и спасатели сначала локализовали, а затем полностью ликвидировали возгорание. В результате удара пострадал один человек - его передали медикам.

Спасатели и другие службы продолжают работать на местах обоих попаданий, информация о возможных дополнительных пострадавших еще уточняется.

В ночь на 11 августа в Киеве раздались сильные взрывы - россияне нанесли очередной удар баллистическим ракетам, а Воздушные силы заранее предупреждали об угрозе пуска. Тремя днями ранее, вечером 8 августа, в Киеве и Днепре также раздавались взрывы на фоне массированной атаки дронов.

А ночью 8 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами - тогда в результате обстрелов в двух районах города зафиксировали пожары и другие разрушения.

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