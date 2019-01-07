Пострадавший от взрыва котла в воинской части солдат умер

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Богдан Билоконь умер от полученных ожогов и травм

Пострадавший от взрыва котла в одной из воинских частей Одесской области солдат срочной службы Богдан Билоконь умер от полученных ожогов и травм. Об этом сообщил пресс-секретарь управления 28-й ОМБР Олег Сидоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Таймер".

По словам Сидоренко, солдат, который получил ожоги и травмы от взрыва в котельной в воинской части, умер. Он также уточнил, что срочник умер в больнице.

Напомним, инцидент произошел 27 декабря в одной из воинских частей, которая подчинена оперативному командованию "Юг". По информации военных, после того, как в котельной произошел разрыв котла, пострадавшего госпитализировали с ожогами и многочисленными травмами. На момент госпитализации врачи характеризовали состояние солдата как тяжелое.

Позже в полиции сообщили, что причиной взрыва стала неправильная эксплуатация оборудования. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.