ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Пострадавший от взрыва котла в воинской части солдат умер

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 19:38
Пострадавший от взрыва котла в воинской части солдат умер
Иллюстративное фото (РБК-Украина) 

Богдан Билоконь умер от полученных ожогов и травм

Пострадавший от взрыва котла в одной из воинских частей Одесской области солдат срочной службы Богдан Билоконь умер от полученных ожогов и травм. Об этом сообщил пресс-секретарь управления 28-й ОМБР Олег Сидоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Таймер".

По словам Сидоренко, солдат, который получил ожоги и травмы от взрыва в котельной в воинской  части, умер. Он также уточнил, что срочник умер в больнице.

Напомним, инцидент произошел 27 декабря в одной из воинских частей, которая подчинена оперативному командованию "Юг". По информации военных, после того, как в котельной произошел разрыв котла, пострадавшего госпитализировали с ожогами и многочисленными травмами. На момент госпитализации врачи характеризовали состояние солдата как тяжелое.

Позже в полиции сообщили, что причиной взрыва стала неправильная эксплуатация оборудования. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

 

Задержан подозреваемый в массовом убийстве в Одесской области
Новости Украины ОдессасолдатыВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь