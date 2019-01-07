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Постраждалий від вибуху котла у військовій частині солдат помер

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 19:38
Постраждалий від вибуху котла у військовій частині солдат помер
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Богдан Білоконь помер від отриманих опіків і травм

Постраждалий від вибуху котла в одній з військових частин Одеської області солдат строкової служби Богдан Білоконь помер від отриманих опіків і травм. Про це повідомив прес-секретар управління 28-ї ОМБР Олег Сидоренко, передає РБК-Україна з посиланням на "Таймер".

За словами Сидоренка, солдат, який отримав опіки і травми від вибуху в котельні військової частини, помер. Він також уточнив, що строковик помер у лікарні.

Нагадаємо, інцидент стався 27 грудня в одній з військових частин, яка підпорядкована оперативному командуванню "Південь". За інформацією військових, після того, як у котельні стався розрив котла, постраждалого госпіталізували з опіками і травмами. На момент госпіталізації лікарі характеризували стан солдата як важкий.

Пізніше в поліції повідомили, що причиною вибуху стала неправильна експлуатація обладнання. Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

 

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