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Пострадавший из-за обстрелов под Киевом журналист Fox News в тяжелом состоянии. Оператор и продюсер пропали

Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в результате российских обстрелов пострадал журналист Бен Холл, который работает на американскую телекомпанию Fox News. Он был госпитализирован, и в настоящее время находится без сознания в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Иностранному журналисту провели несколько хирургических операций.

Также отмечается, что судьба телеоператора Fox News, гражданина Ирландии Пьера Закревски, и продюсера Александры Кувшиновой, в настоящее время остается неизвестной.

"Судя по характеру ранений Бена Холла, съемочная группа Fox News попала под минометный или артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов в районе села Горенки, Киевской области, когда направлялись в сторону города Ирпень", - пишет Геращенко в своем Telegram.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что 14 марта днем от действий оккупантов пострадал еще один иностранный журналист, который находится в реанимации под присмотром врачей. У пациента осколочный перелом двух нижних конечностей. Британский журналист выполнял редакционное задание и не находился на военном объекте.

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