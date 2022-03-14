В Украине пострадал еще один иностранный журналист, - Венедиктова

В Украине от действий оккупантов пострадал еще один иностранный журналист. Сейчас он находится в реанимации, под присмотром врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокурора Ирину Венедиктову.

"Осколочный перелом двух нижних конечностей – "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Трагедия произошла сегодня 2 часа назад", - сообщила Венедиктова.

Она добавила, что собирается акцентировать, в частности на тех военных преступлениях, жертвами которых стали граждане других наших государств-партнеров.

"Понимаю, что вопрос чувствительный, но рассчитываю на то, что лидеры цивилизованного мира таким образом скорее решатся на принятие про закрытие неба", - добавила генпрокурор.

Также она отметила, что британский журналист выполнял редакционное задание и не находился на военном объекте.

"Еще раз хочу обратиться к нашим партнерам – гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Этот мужчина не был на военном объекте, в который по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не являясь на военном объекте, он получил серьезные ранения. Конечно, сведения о преступлении внесены в ЕРДР", - сообщила Венедиктова.

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