Постраждалим від пожежі в Одесі виплатять до 120 тисяч гривень

Гроші отримають родини загиблих і потерпілі
Сім'ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі в одеському будинку по вул Троїцька, 25 виплатять одноразову допомогу від 20 до 120 тисяч гривень. Про це йдеться в розпорядженні мерії міста, передає РБК-Україна.
Так, згідно з розпорядженням від 10 грудня № 1179, постраждалим буде надана одноразова матеріальна допомога, а саме:
За попередніми підрахунками, загальний обсяг наданої допомоги становитиме понад 3,5 млн грн.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділить 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію сім'ям загиблих. Гроші будуть направлені Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.
Пожежа в одеському коледжі сталася 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 осіб. Другою версією пожежі є підпал.