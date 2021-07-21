Пострадавшим от наводнения на Закарпатье доставили продуктовые наборы от Фонда Порошенко

Партия "Европейской солидарности" передала более 400 продуктовых наборов, собранных фондом Петра Порошенко и активистами ОО "Справа громад" пострадавшим от наводнения в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Как сообщила депутат Ясинянского поселкового совета на Раховщине Наталья Шитив, 120 продуктовых наборов получили семьи, проживающие в селе Стебный. Еще 50 наборов передали жителям села Богдан.

"Кроме того, мы могли поддержать нацгвардийцев, которые пришли на помощь пострадавшим, и своими силами восстанавливают дома и домохозяйства. Это, возможно, маленькая поддержка, но мы рады, что сумели немного помочь тем, кто в этом нуждается", - сообщила Наталья Шитив.

По словам народного депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, обещание правительства дать деньги на берегоукрепление пока остается обещанием.

"Хорошо, что хоть область немного помогла с разборкой завалов. Я благодарна ОО" Дело общин" и фонду Петра Порошенко, которые оперативно собрали продуктовые наборы и уже начали развозить их пострадавшим. Мы понимаем, что эта помощь точно не закроет всех насущных потребностей, но людям важно знать, что их не бросили один на один с бедой", - прокомментировала она.