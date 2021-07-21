Постраждалим від повені на Закарпатті доставили продуктові набори від Фонду Порошенка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Як повідомила депутатка Ясінянської селищної ради на Рахівщині Наталія Шітив, 120 продуктових наборів отримали сім’ї, що проживають у селі Стебний. Ще 50 наборів передали жителям села Богдан.

"Крім того, ми мали змогу підтримати нацгвардійців, які прийшли на допомогу тим, хто постраждав, і своїми силами відновлюють будинки та дворогосподарства. Це, можливо, маленька підтримка, але ми раді, що зуміли трохи допомогти тим, хто цього потребує", - повідомила Наталія Шітив.

За словами народного депутата, Іванни Климпуш-Цинцадзе, обіцянка уряду дати гроші на берегоукріплення поки лишається обіцянкою.

"Добре, що хоч область трохи допомогла з розбиранням завалів. Я вдячна ГО "Справа громад" і фонду Петра Порошенка, які оперативно зібрали продуктові набори і вже почали розвозити їх постраждалим. Ми розуміємо, що ця допомога точно не закриє всіх насущних потреб, але людям важливо знати, що їх не кинули сам-на-сам із бідою", - прокоментувала вона.