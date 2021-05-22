У Порошенко отправили еще более 12 тысяч продуктовых наборов

Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" собрали более 12 тысяч продуктовых наборов для украинцев, которые нуждаются в помощи из-за пандемии коронавируса. В частности, помощь отправили пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов.

"Почет и уважение к нашим воинам среди украинцев являются безоговорочными. Потому что именно военные берегут мирную жизнь сейчас и обеспечивают наше общее свободное будущее в независимой Украине. Наш долг - ответить нашим защитникам и их семьям вниманием и заботой. Поэтому уже второй год мы совместно с "Справою громад", "Фондом Порошенко" и волонтерами помогаем семьям воинов АТО наборами продуктов первой необходимости, собранными в офисе "Европейской солидарности". На этот раз наши боксы достались адресатам в Запорожье", - написал Порошенко.

В каждом наборе - мука, сахар, крупы, масло, консервы и печенье. Помощь от Порошенко передали и волонтерц, которая вяжет носки военным на фронт, Елене Костиной.

В Ровно благотворительную помощь получили также люди, которые уже переболели коронавирусом и до сих пор ощущают его негативное влияние на свое здоровье.

В Одесской области благотворительную помощь получили жители Староказачьего, Татарбунар, Большого Дальника, Таирова, Цебрикова, Черноморска и Одессы.

Лидер фракции "ЕС" в Киевском горсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко отметила, что для "ЕС" помощь украинцам в трудные времена уже стала традицией.

"Уже стало доброй традицией в семье "Есолидарности" помогать тем, кому непросто пережить трудные времена. Этот набор с большой заботой и любовью для вас собирали наши волонтеры. Когда работает наш конвейер, среди нас нет ни должностей, ни титулов. Я хочу передать вам от каждого, кто вложил часть своей души и любви, пожелания крепкого здоровья, добра и мира. Берегите себя, а мы будем делать все, чтобы жизнь в Украине стала достойной для каждого человека", - сказала она.