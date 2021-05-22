У Порошенко отправили еще более 12 тысяч продуктовых наборов
Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" собрали более 12 тысяч продуктовых наборов для украинцев, которые нуждаются в помощи из-за пандемии коронавируса. В частности, помощь отправили пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов.
Об этом речь идет на странице Порошенко в Facebook.
"Почет и уважение к нашим воинам среди украинцев являются безоговорочными. Потому что именно военные берегут мирную жизнь сейчас и обеспечивают наше общее свободное будущее в независимой Украине. Наш долг - ответить нашим защитникам и их семьям вниманием и заботой. Поэтому уже второй год мы совместно с "Справою громад", "Фондом Порошенко" и волонтерами помогаем семьям воинов АТО наборами продуктов первой необходимости, собранными в офисе "Европейской солидарности". На этот раз наши боксы достались адресатам в Запорожье", - написал Порошенко.
В каждом наборе - мука, сахар, крупы, масло, консервы и печенье. Помощь от Порошенко передали и волонтерц, которая вяжет носки военным на фронт, Елене Костиной.
В Ровно благотворительную помощь получили также люди, которые уже переболели коронавирусом и до сих пор ощущают его негативное влияние на свое здоровье.
В Одесской области благотворительную помощь получили жители Староказачьего, Татарбунар, Большого Дальника, Таирова, Цебрикова, Черноморска и Одессы.
Лидер фракции "ЕС" в Киевском горсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко отметила, что для "ЕС" помощь украинцам в трудные времена уже стала традицией.
"Уже стало доброй традицией в семье "Есолидарности" помогать тем, кому непросто пережить трудные времена. Этот набор с большой заботой и любовью для вас собирали наши волонтеры. Когда работает наш конвейер, среди нас нет ни должностей, ни титулов. Я хочу передать вам от каждого, кто вложил часть своей души и любви, пожелания крепкого здоровья, добра и мира. Берегите себя, а мы будем делать все, чтобы жизнь в Украине стала достойной для каждого человека", - сказала она.
Напомним, акция началась в 2020 году, тогда после начала пандемии коронавируса силами волонтеров Фонда Порошенко и компании Roshen более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине.
С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. Еще 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы свыше 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.
Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.
Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.