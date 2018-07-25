Всех пострадавших в результате отравления в лагере "Орленок" выписали из больницы
Инфекция распространялась из-за нарушения работниками пищеблока требований личной гигиены
Всех пострадавших в результате отравления в детском лагере "Орленок" Донецкой области выписали из больницы. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"79 детей до 17 лет, 10 человек старше 18 лет и 5 сотрудников лагеря, которые попали в больницу, сейчас находятся дома. Уже сейчас завершены все исследования и полученны результаты проверок", - сообщила Денисова.
Как отмечает омбудсмен, распространению инфекции способствовали нарушения работниками пищеблока требований личной гигиены, дезрежима, правил мытья посуды.
Ранее Денисова сообщала, что отравление детей в Донецкой области - самое масштабное за последние годы.
Кроме того, как отметила уполномоченный ВР, все пострадавшие от отравления дети должны быть бесплатно оздоровлены.
Напомним, количество госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере возросло до 94 человек.
Ранее РБК-Украина сообщало, что лагерь, в котором отравились дети, закрыто, а по факту отравления полиция открыла уголовное дело.