Всех пострадавших в результате отравления в лагере "Орленок" выписали из больницы

Инфекция распространялась из-за нарушения работниками пищеблока требований личной гигиены

Всех пострадавших в результате отравления в детском лагере "Орленок" Донецкой области выписали из больницы. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"79 детей до 17 лет, 10 человек старше 18 лет и 5 сотрудников лагеря, которые попали в больницу, сейчас находятся дома. Уже сейчас завершены все исследования и полученны результаты проверок", - сообщила Денисова.

Как отмечает омбудсмен, распространению инфекции способствовали нарушения работниками пищеблока требований личной гигиены, дезрежима, правил мытья посуды.

Ранее Денисова сообщала, что отравление детей в Донецкой области - самое масштабное за последние годы.

Кроме того, как отметила уполномоченный ВР, все пострадавшие от отравления дети должны быть бесплатно оздоровлены.

Напомним, количество госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере возросло до 94 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лагерь, в котором отравились дети, закрыто, а по факту отравления полиция открыла уголовное дело.