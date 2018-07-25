Усіх постраждалих внаслідок отруєння в таборі "Орлятко" виписали з лікарні

Інфекція поширювалась через порушення працівниками харчоблоку вимог особистої гігієни

Усіх постраждалих внаслідок отруєння в дитячому таборі "Орлятко" Донецької області виписали з лікарні. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"79 дітей до 17 років, 10 осіб старше 18 років та 5 співробітників табору, які потрапили до лікарні, наразі знаходяться вдома. Вже зараз завершені всі дослідження та отримані результати перевірок", - повідомила Денісова.

Як зазначає омбудсмен, поширенню інфекції сприяли порушення працівниками харчоблоку вимог особистої гігієни, дезрежиму, правил миття посуду.

Раніше Денісова повідомляла, що отруєння дітей у Донецькій області - наймасштабніше за останні роки.

Крім того, як зазначила уповноважений ВР, усі постраждалі від отруєння діти мають бути безкоштовно оздоровлені.

Нагадаємо, кількість госпіталізованих у результаті масового отруєння у дитячому таборі зросла до 94 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що табір, в якому отруїлися діти, закрито, а за фактом отруєння поліція відкрила кримінальну справу.