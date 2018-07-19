Денісова: отруєння дітей у Донецькій області - наймасштабніше за останні роки

Омбудсмен підкреслила, що у таборі порушувались правила зберігання та обробки продуктів

Отруєння дітей у таборі "Орлятко" у Донецькій області стало наймасштабнішим в Україні за останні кілька років. Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова у ході засідання міжвідомчої комісії у Донецькій ОДА щодо інциденту, передає її прес-служба.

Представники влади під час наради поінформували, що 19 липня станом на 8 ранку 78 дітей перебувають у лікарнях області. У більшості стабільний стан, і загрози їх життю наразі немає. Також вказано, що троє дітей отримують інфузійну терапію.

Позачергове засідання обласної міжвідомчої комісії з підготовки та оздоровлення дітей Донецької ОДА. Розбираємось в причинах масового отруєння дітейв таборі «Орлятко» Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 19 липня 2018 р.

"Це - наймасштабніший випадок отруєння дітей за останні роки в Україні", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що 18 липня за дорученням омбудсмена регіональний координатор у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський відвідав табір. Денісова поінформувала, що фото координатора свідчать про те, що харчоблок перебуває у жахливому стані.

Крім того, у ході засідання стало відомо, що працівники дитячого закладу "Орлятко" не дотримувались затвердженого меню харчування дітей.

"У таборі порушувались правила зберігання продуктів, їх обробки, товарного сусідства. Так, молочні продукти зберігались при температурі +12 градусів (при нормі +4), а ковбасні вироби не мали дати виготовлення та терміну зберігання", - сказано у повідомленні.

Денісова поінформувала про свій намір зустрітись з представниками Міністерства охорони здоров’я України для вирішення проблеми з недостатньою кількістю медперсоналу, який працює у дитячих закладах відпочинку, та кваліфікацією таких лікарів.

Також вона підкреслила необхідність перевірок усіх служб, які несуть відповідальність за безпеку дітей, орендарів та власників дитячих закладів відпочинку. Після чого, за словами омбудсмена, мають бути зроблені відповідні висновки, а винні - притягнуті до відповідальності.

"Треба зробити перевірки та визначити відповідальних осіб. Доручити власникам табору усунути всі виявлені недоліки. Коли мені нададуть результати таких перевірок, я звернусь до органів прокуратури, Міністерства охорони здоров’я України та Держспоживслужби. Ми повинні запобігти випадкам масового отруєння дітей!" - сказала вона.

Крім того, як зазначила уповноважений ВР, усі постраждалі від отруєння діти мають бути безкоштовно оздоровлені.

Додамо, табір "Орлятко" цього року взяв в оренду керівник дитячого закладу "Яструбок", який знаходиться за 8 км від "Орлятка".

Нагадаємо, число госпіталізованих у результаті масового отруєння у дитячому таборі зросло до 94 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що табір, в якому отруїлися діти, закрито, а за фактом отруєння розпочато кримінальну справу.