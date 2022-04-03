Пострадавших нет. Труханов рассказал подробности удара по Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о последствиях ракетного удара по городу в ночь на 3 апреля. Он заверил, что в результате обстрела российскими оккупантами никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Труханова во время телемарафона.

По словам градоначальника, российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру, а именно многоэтажные и частные дома. В Одессе уже работают коммунальные службы.

"В Одессе, к счастью, нет пострадавших. Я имею в виду, не пострадали люди, пострадали дома, выбиты стекла… Мы окажем всю необходимую помощь, ситуация в целом под контролем… Пострадала гражданская инфраструктура, дома, квартиры, частные дома, разбита кровля. Коммунальные службы уже там, оказывают помощь. Подсчитывать ущерб пока рано", - заявил Труханов.