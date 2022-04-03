RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Постраждалих немає. Труханов розповів подробиці удару по Одесі

Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів про наслідки ракетного удару по місту в ніч на 3 квітня. Він запевнив, що в результаті обстрілу російськими окупантами ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Труханова під час телемарафону.

За словами градоначальника, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру, а саме багатоповерхові та приватні будинки. В Одесі вже працюють комунальні служби.

"В Одесі, на щастя, немає постраждалих. Я маю на увазі, не постраждали люди, постраждали будинки, вибиті стекла... Ми надамо всю необхідну допомогу, ситуація в цілому під контролем... Постраждала цивільна інфраструктура, будинки, квартири, приватні будинки, розбита покрівля. Комунальні служби вже там, надають допомогу. Підраховувати збиток поки рано", - заявив Труханов.

Нагадаємо у ніч на 3 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Частина ракет була збита, в деяких районах виникли пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОдесаГенадій Труханов