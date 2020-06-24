Пострадавшие от взрыва на Позняках получат 50-80 тысяч гривен

Городские власти Киева выделят материальную помощь в размере от 50 до 70 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках. Семьи пяти погибших получат по 100 тысяч гривен.

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр города Виталий Кличко.

Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч.

У кого травмы средней тяжести выплатят по 70 тысяч гривен.

У кого легкие травмы получат по 60 тысяч.

Также мэр сообщил, что люди, потерявшие близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего.

Ранее сообщалось, что киевская власть выделит 30 млн гривен на новое жилье.

Напомним, вчера завершились поисковые работы, всего в результате взрыва погибли пять человек.

По факту взрыва открыли уголовное производство, прокуратура квалифицировала взрыв, как нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.