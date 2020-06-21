Взрыв на Позняках: открыто уголовное производство

Фото: взорванный дом на Позняках (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предварительная квалификация - взрыв газа

По факту взрыва в жилом доме в Киеве открыто уголовное производство. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным пресс-службы, досудебное расследование будет проводить следственное управление Главное управление в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

В пресс-службе сообщили, в настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева. Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.

"Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

По данным на 12:00 в результате взрыва погибли два человека.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жилой дом на Позняках в Киеве, где 21 июня утром произошел взрыв, необходимо разбирать

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в 9-этажном доме в Киеве, который произошел утром, 21 июня.

Как заявил глава МВД Арсен Аваков, одна версия - взрыв газа и следующая - взрывного средства.

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Автор: Александр Белоус