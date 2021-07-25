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Пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь страдают от дождей

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Бельгия, Воскресенье 25 июля 2021 01:04
Пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь страдают от дождей Фото: На юг Бельгии вновь обрушились дожди (twitter.com/MrJamesCosgrove)
Автор: Артур Родивилов

В Бельгии непогода вновь обрушилась на районы, пострадавшие чуть более недели назад от сильнейшего наводнения. В городе Динан (провинция Намюр), в 90 км к юго-востоку от Брюсселя, смытые потоками воды автомобили заблокировали железнодорожный переезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

При этом, как уведомили в компании-операторе Infrabel, сообщение было приостановлено уже после первого удара стихии.

Восстановить движение планировалось к 9 августа.

Уовень воды начал быстро подниматься на маршруте в сторону Филиппвиля (провинция Намюр) в районе 19.30-20.00 по местному времени (20.30-21.00 по Киеву).

Поток смывал машины, выворачивал булыжники, тащил за собой асфальтовые плиты. Однако интенсивность дождя достаточно быстро спала.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за наводнения 30 тысяч немцев до сих пор остаются без питьевой воды и электричества.

Также стало известно, что компания Илона Маска SpaceX предоставит бесплатный доступ к интернету Starlink самым пострадавшим от наводнения районам Германии.

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наводнение Бельгия
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