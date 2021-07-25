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Постраждалі від повені райони Бельгії знову страждають від дощів

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Бельгія, Неділя 25 липня 2021 01:04
Постраждалі від повені райони Бельгії знову страждають від дощів Фото: на південь Бельгії знову обрушилися дощі (twitter.com/MrJamesCosgrove)
Автор: Артур Родивилов

У Бельгії негода знову обрушилася на райони, постраждалі трохи більше тижня тому від сильної повені. У місті Дінан (провінція Намюр), в 90 км на південний схід від Брюсселя, змиті потоками води автомобілі заблокували залізничний переїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

При цьому, як повідомили в компанії-операторі Infrabel, повідомлення було призупинено вже після першого удару стихії.

Відновити рух планувалося до 9 серпня.

Рівень води почав швидко підійматися на маршруті в бік Філіпвіля (провінція Намюр) в районі 19.30-20.00 за місцевим часом (20.30-21.00 за Києвом).

Потік змивав машини, вивертав брукняк, тягнув за собою асфальтові плити. Однак інтенсивність дощу досить швидко спала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через повінь 30 тисяч німців досі залишаються без питної води та електрики.

Також стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX надасть безплатний доступ до Інтернету Starlink найбільш постраждалим від повені районам Німеччини.

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