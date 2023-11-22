Постпред Украины в ООН призвал весь мир присоединиться к инициативе "Зерно из Украины"

Украина призывает страны со всего мира присоединиться к инициативе "Зерно из Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Искусственный голод, как и 90 лет назад, остается одним из орудий Кремля - на этот раз не только против Украины, но и против всего мира, включая наиболее уязвимые страны Африки и Азии, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"В результате ракетного террора России, уничтожено около 300 тыс. тонн зерна в Украине. Экспорт зерновых грузов в страны Азии, Африки и Европы сократился почти на 3 млн. тонн в месяц", - сообщил постпред.

Кислица проинформировал членов совбеза, что по состоянию на середину ноября Украина собрала почти 76 млн тонн зерна, из них более 53 млн - зерна и более 22 млн тонн масличных культур.

"Мы готовы продолжать экспорт продовольствия на мировой рынок", - подчеркнул он.

Украина эффективно продолжает реализацию Черноморской зерновой инициативы с использованием альтернативных маршрутов, пояснил постпред. Самым эффективным с точки зрения экспорта зерна является Дунайский коридор, подчеркнул он.

Кислица также призвал страны присоединяться к инициативе "Зерно из Украины", которая будет теперь распространяться на украинские дунайские порты.

Экспорт украинского зерна

Напомним, экспорт зерна из Украины был частично нарушен. Россия вышла из "зернового соглашения" и начала обстреливать украинские зерновые порты и суда. В результате экспорт зерна из Украины сократился.

Украина разработала альтернативный маршрут для экспорта зерна, который не требует согласования с Россией. По "зерновому коридору" суда перевозят агропродукцию и другие товары.

Ранее мы писали, что на Закарпатье создадут "сухой порт", который поможет Украине экспортировать агропродукцию.

Также стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине. Министры обсудили экспорт зерна на мировые рынки.