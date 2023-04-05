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Постпред США в ООН обговорила з Небензею арешт журналіста WSJ у Росії

Фото: Лінда Томас-Грінфілд, постпред США в ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд провела переговори з постпредом Росії в ООН Василем Небензею. Сторони обговорили арешт журналіста The Wall Street Journal Євана Гершковича.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила Томас-Грінфілд.

"Я говорила вчора з моїм російським колегою з приводу арешту американського журналіста і висловила нашу рішучу вимогу, щоб його негайно звільнили", - розповіла американський дипломат.

За її словами, такі звинувачення на адресу журналіста з боку росіян "справді переходять усі кордони".

Нагадаємо, 30 березня у російському Єкатеринбурзі російські правоохоронці затримали Гершковича. Пізніше суд у Москві вирішив його заарештувати.

При цьому вчора, 4 квітня, у ЗМІ з'явилася інформація, що США хочуть офіційно визнати затримання Гершковича необґрунтованим. Це допоможе розпочати спроби його звільнення.

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