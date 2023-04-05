Постпред США в ООН обговорила з Небензею арешт журналіста WSJ у Росії

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд провела переговори з постпредом Росії в ООН Василем Небензею. Сторони обговорили арешт журналіста The Wall Street Journal Євана Гершковича.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявила Томас-Грінфілд.

"Я говорила вчора з моїм російським колегою з приводу арешту американського журналіста і висловила нашу рішучу вимогу, щоб його негайно звільнили", - розповіла американський дипломат.

За її словами, такі звинувачення на адресу журналіста з боку росіян "справді переходять усі кордони".