Постпред США в ООН обсудила с Небензей арест журналиста WSJ в России

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд провела переговоры с постпредом России в ООН Василием Небензей. Стороны обсудили арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявила Томас-Гринфилд.

"Я говорила вчера с моим российским коллегой по поводу ареста американского журналиста и выразила наше решительное требование, чтобы он был немедленно освобожден", - рассказала американский дипломат.

По ее словам, такие обвинения в адрес журналиста со стороны россиян "действительно переходят все границы".