Постпред США в ООН обсудила с Небензей арест журналиста WSJ в России

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд провела переговоры с постпредом России в ООН Василием Небензей. Стороны обсудили арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила Томас-Гринфилд.
"Я говорила вчера с моим российским коллегой по поводу ареста американского журналиста и выразила наше решительное требование, чтобы он был немедленно освобожден", - рассказала американский дипломат.
По ее словам, такие обвинения в адрес журналиста со стороны россиян "действительно переходят все границы".
Напомним, 30 марта в российском Екатеринбурге российские правоохранители задержали Гершковича. Позже суд в Москве решил его арестовать.
При этом вчера, 4 апреля, в СМИ появилась информация, что США хотят официально признать задержание Гершковича необоснованным. Это поможет начать попытки его освобождения.
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