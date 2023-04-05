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Постпред США в ООН обсудила с Небензей арест журналиста WSJ в России

Фото: Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд провела переговоры с постпредом России в ООН Василием Небензей. Стороны обсудили арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила Томас-Гринфилд.

"Я говорила вчера с моим российским коллегой по поводу ареста американского журналиста и выразила наше решительное требование, чтобы он был немедленно освобожден", - рассказала американский дипломат.

По ее словам, такие обвинения в адрес журналиста со стороны россиян "действительно переходят все границы".

Напомним, 30 марта в российском Екатеринбурге российские правоохранители задержали Гершковича. Позже суд в Москве решил его арестовать.

При этом вчера, 4 апреля, в СМИ появилась информация, что США хотят официально признать задержание Гершковича необоснованным. Это поможет начать попытки его освобождения.

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