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Постпред США в ООН назвала три области дальнейшей помощи Украине и давления на Россию

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Вашингтон, Воскресенье 06 марта 2022 17:53
Постпред США в ООН назвала три области дальнейшей помощи Украине и давления на Россию Фото: постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала три области, в которых США могут предпринять дополнительные шаги для усиления давления на Россию. Это запрет на импорт российской нефти, объявление военных преступлений и помощь в доставке польских истребителей в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Она сказала, что президент Джо Байден "обсуждает с союзниками по НАТО" возможный запрет на импорт российской нефти. "Президент работает со своими советниками, советниками по безопасности, а также советниками по энергетике над тем, как решить эти проблемы", - сказала она, добавив, что Белый дом помнит о том, как такой запрет может повлиять на цены на газ.

Она сказала, что США "вели тесные консультации с польским правительством, а также с другими нашими союзниками по НАТО" по вопросу об оказании помощи в переброске советских истребителей из Польши в Украину.

"Мы никоим образом не возражали против того, чтобы польское правительство предоставило эти самолеты Украине, и мы работаем, как вы отметили, над тем, как мы можем их заменить", - сказала она, имея в виду разрабатываемый план по отправке F-16 в Польшу.

И она сообщила, что США "работают с партнерами над сбором и предоставлением информации" о потенциальных военных преступлениях.

"Любое нападение на мирных жителей является военным преступлением", - сказала она.

Ранее на этой неделе Байден не стал называть действия России на Украине военными преступлениями.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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