Постпред США в ООН назвала три області подальшої допомоги Україні і тиску на Росію

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала три області, в яких США можуть зробити додаткові кроки для посилення тиску на Росію. Це заборона на імпорт російської нафти, оголошення військових злочинів і допомога в доставці польських винищувачів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Вона сказала, що президент Джо Байден "обговорює з союзниками по НАТО" можливу заборону на імпорт російської нафти. "Президент працює зі своїми радниками, радниками з безпеки, а також радниками з енергетики над тим, як вирішити ці проблеми", - сказала вона, додавши, що Білий дім пам'ятає про те, як така заборона може вплинути на ціни на газ.

Вона сказала, що США "вели тісні консультації з польським урядом, а також з іншими нашими союзниками по НАТО" з питання про надання допомоги в перекиданні радянських винищувачів з Польщі в Україну.

"Ми жодним чином не заперечували проти того, щоб польський уряд надав ці літаки Україні, і ми працюємо, як ви зазначили, над тим, як ми можемо їх замінити", - сказала вона, маючи на увазі розроблюваний план по відправці F-16 в Польщу.

І вона повідомила, що США "працюють з партнерами над збором і наданням інформації" про потенційні військові злочини.

"Будь-який напад на мирних жителів є військовим злочином", - сказала вона.

Раніше на цьому тижні Байден не став називати дії Росії на Україні військовими злочинами.