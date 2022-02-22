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Постпред России при ООН заявил, что Запад "не нашел места для Донбасса"

Новина українською →
Нью-Йорк, Вторник 22 февраля 2022 05:43
Постпред России при ООН заявил, что Запад "не нашел места для Донбасса" Фото: постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя (news.un.org)
Автор: Артур Родивилов

Россия снова обвинила Запад и Украину в обострении ситуации на Донбассе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев якобы "игнорировал" минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Небензя утверждает, что Запад якобы "подталкивает Украину к конфликту".

"Большинство из вас не нашли места для почти четырех миллионов жителей Донбасса. Наши западные коллеги беззастенчиво впихивают оружие в Украину," - заявил он.

По его словам, главным фактором в разрушении минских договоренностей стал "отказ Киева от прямого диалога с "ЛДНР", а Россия продолжает быть открытой для дипломатии.

При этом, Небензя отметил, что Украина по-прежнему должна выполнять минские соглашения.

Напомним, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".

Это позволило России подписать с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе". Этот договор предусматривает совместную охрану "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В результате этих действий российская военная техника уже выдвинулась к линии разграничения. Очевидцы заметили ее в Донецкой области.

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