Постпред Росії при ООН заявив, що захід "не знайшов місця для Донбасу"

Росія знову звинуватила Захід і Україну в загостренні ситуації на Донбасі. Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Київ нібито "ігнорував" мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Небензя стверджує, що Захід нібито "підштовхує Україну до конфлікту".

"Більшість з вас не знайшли місця для майже чотирьох мільйонів жителів Донбасу. Наші західні колеги безсоромно впихають зброю в Україну," - заявив він.

За його словами, головним фактором у руйнуванні мінських домовленостей стала "відмова Києва від прямого діалогу з "ЛДНР", а Росія продовжує бути відкритою для дипломатії.

При цьому, Небензя зазначив, що Україна як і раніше має виконувати мінські угоди.