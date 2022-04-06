Постпред РФ признал в ООН, что ведется война против Украины, а не "специальная операция", - Кислица

"Если и есть что-то, за что мы должны поблагодарить российского представителя, так это за его признание на вчерашней пресс-конференции, что Россия ведет войну против Украины. "Война" - вы сказали несколько раз, а не "специальная операция"", - отметил дипломат.

Кислица также расценил объяснения постпреда РФ Василия Небензи ситуаций с убийствами гражданского населения в Украине как признание, что российские солдаты убивают мирных граждан.

"Вы сказали, что это война, и что на войне убивают мирных жителей", - сказал представитель Украины на заседании Совбеза в Нью-Йорке (США) по поводу массовых убийств гражданских под Киевом.

Украинский дипломат сравнил действия армии РФ с гитлеровцами во время Второй мировой войны.

"Как россияне сами стали творить те же жестокости, что и нацисты? Когда вы вошли во вкус таких действий, как у нацистов - убивать мирных граждан, пытаться перекраивать международно признанные границы? Ставить задачу окончательно решить украинский вопрос, как Гитлер пытался решить еврейский вопрос?" - сказал Кислица.