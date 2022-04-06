UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Постпред РФ признал в ООН, что ведется война против Украины, а не "специальная операция", - Кислица

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Владимир Костырин

Представитель РФ в Совете безопасности ООН сознался, что против Украины ведется не "специальная операция", как официально называет Кремль свою полномасштабную военную агрессию против нашей страны, а война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на заседании Совбеза.

"Если и есть что-то, за что мы должны поблагодарить российского представителя, так это за его признание на вчерашней пресс-конференции, что Россия ведет войну против Украины. "Война" - вы сказали несколько раз, а не "специальная операция"", - отметил дипломат.

Кислица также расценил объяснения постпреда РФ Василия Небензи ситуаций с убийствами гражданского населения в Украине как признание, что российские солдаты убивают мирных граждан.

"Вы сказали, что это война, и что на войне убивают мирных жителей", - сказал представитель Украины на заседании Совбеза в Нью-Йорке (США) по поводу массовых убийств гражданских под Киевом.

Украинский дипломат сравнил действия армии РФ с гитлеровцами во время Второй мировой войны.

"Как россияне сами стали творить те же жестокости, что и нацисты? Когда вы вошли во вкус таких действий, как у нацистов - убивать мирных граждан, пытаться перекраивать международно признанные границы? Ставить задачу окончательно решить украинский вопрос, как Гитлер пытался решить еврейский вопрос?" - сказал Кислица.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ООН и заявил, что Совбез должен гарантировать безопасность. Также глава государства призвал ООН отстранить Россию от блокировки решений, либо самораспуститься.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против Украины