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Постпред РФ визнав в ООН, що ведеться війна проти України, а не "спеціальна операція", - Кислиця

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Володимир Костирін

Представник РФ у Раді Безпеки ООН зізнався, що проти України ведеться не "спеціальна операція", як офіційно називає Кремль свою повномасштабну військову агресію проти нашої країни, а війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ постпреда України при ООН Сергія Кислиці на засіданні Радбезу.

"Якщо і є щось, за що ми маємо подякувати російському представнику, так це за його визнання на вчорашній прес-конференції, що Росія веде війну проти України. "Війна" - ви сказали кілька разів, а не "спеціальна операція"", - зазначив дипломат.

Кислиця також розцінив пояснення постпреда РФ Василя Небензі ситуацій з вбивствами цивільного населення в Україні як визнання, що російські солдати вбивають мирних громадян.

"Ви сказали, що це війна, і що на війні вбивають мирних жителів", - сказав представник України на засіданні Радбезу в Нью-Йорку (США) з приводу масових вбивств цивільних під Києвом.

Український дипломат порівняв дії армії РФ з гітлерівцями під час Другої світової війни.

"Як росіяни самі стали творити ті ж жорстокості, що й нацисти? Коли вам стали до смаку такі дії, як у нацистів - вбивати мирних громадян, намагатися перекроювати міжнародно визнані кордони? Ставити завдання остаточно вирішити українське питання, як Гітлер намагався вирішити єврейське питання?" - сказав Кислиця.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до ООН і заявив, що Радбез повинен гарантувати безпеку. Також глава держави закликав ООН відсторонити Росію від блокування рішень, або саморозпуститися.

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