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Зеленский в ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез?

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 17:57
Зеленский в ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в ООН отметил, что Совет безопасности должен гарантировать безопасность. Однако, по его словам, организация не может ее обеспечить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в ООН.

"Так где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет, хотя и есть Совет безопасности. Где мы, ради которого создавалась ООН? Просто не может эффективно работать", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и при этом ее военные в Украине делают то же, что и террористы ИГИЛ.

"Россия разрушает внутреннее единство государств, разрушает государственные границы, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия", - добавил Зеленский.

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