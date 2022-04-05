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Зеленский призвал ООН отстранить Россию от блокировки решений либо самораспуститься

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 18:13
Зеленский призвал ООН отстранить Россию от блокировки решений либо самораспуститься Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН реформировать мировую систему безопасности и лишить Россию права вето в Совбезе. В противном случае организации следует самораспуститься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в ООН.

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности... Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы возобновить мир, или покажут, как можно переформироваться и работать реально ради мира. А если ваш формат безальтерантивен - то дальше только самороспуск", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил убежденность, что ООН способна обойтись без третьего варианта. Он добавил, что Украине, Европе и всему свету нужен мир.

По его словам, сегодня пришло время трансформировать мировую систему безопасности. Для этого Зеленский предлагает созвать глобальную конференцию в мирном Киеве.

"Чтобы определиться, как мы будем реформировать мировую систему безопасности, как будем гарантировать незыблемость границ и целостности государств, как будем утверждать верховенство международного права", - добавил он.

Зеленский отметил, что заложенные в Сан-Франциско цели не удалось достигнуть. Мировое сообщество должно сделать все, чтобы передать следующим поколениям эффективную ООН, которая сможет превентивно реагировать на вызовы и принуждать агрессоров к миру.

"Привилегий быть не может, все должны быть равными. Доминирующей должна стать сила мира, справедливости и безопасности. Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что офис Ассоциации U24 в Киеве может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира.

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