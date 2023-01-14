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Постпред Японії в ООН: ми підтримуємо розслідування щодо іранських БПЛА

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Субота 14 січня 2023 03:55
Постпред Японії в ООН: ми підтримуємо розслідування щодо іранських БПЛА Фото: Японія підтримає розслідування щодо іранських БПЛА (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія, яка головує у Раді Безпеки ООН у січні, підтвердила повну рішучість і надалі допомагатиме Україні в захисті територіальної цілісності.

Про це заявив постпред Японії в ООН Ішикані Кіміхіро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, Японія рішуче засуджує передачу безпілотних літальних апаратів з Ірану до Росії і має намір підтримати зусилля Секретаріату ООН щодо розслідування можливого використання їх військовими РФ проти України.

Також за словами дипломата, Японія рішуче засуджує агресію РФ проти України. Це є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН з боку постійного члена Ради Безпеки.

"Ми твердо стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.

Кіміхіро також наголосив, що не може бути безкарності за військові злочини та інші звірства, включаючи сексуальне та гендерне насильство.

Нагадаємо, в Раді безпеки ООН заявили, що Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових поставок, незважаючи на заборону.

Також на засіданні Ради безпеки Україна закликала держави ООН підтримати формулу миру. План, заснований на цілях та принципах організації, спрямований на забезпечення безпеки у всіх її вимірах.

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