Постпред Японії в ООН: ми підтримуємо розслідування щодо іранських БПЛА

Японія, яка головує у Раді Безпеки ООН у січні, підтвердила повну рішучість і надалі допомагатиме Україні в захисті територіальної цілісності.

Про це заявив постпред Японії в ООН Ішикані Кіміхіро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

За його словами, Японія рішуче засуджує передачу безпілотних літальних апаратів з Ірану до Росії і має намір підтримати зусилля Секретаріату ООН щодо розслідування можливого використання їх військовими РФ проти України.

Також за словами дипломата, Японія рішуче засуджує агресію РФ проти України. Це є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН з боку постійного члена Ради Безпеки.

"Ми твердо стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.

Кіміхіро також наголосив, що не може бути безкарності за військові злочини та інші звірства, включаючи сексуальне та гендерне насильство.