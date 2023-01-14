ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді безпеки ООН заявили, що Іран і КНДР не відмовилися від постачання Росії зброї

Новость на русском →
Нью-Йорк, Субота 14 січня 2023 01:11
У Раді безпеки ООН заявили, що Іран і КНДР не відмовилися від постачання Росії зброї Фото: постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при Раді безпеки ООН Лінди Томас-Грінфілд під час засідання.

Представниця США наголосила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.

"Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії", - сказала посол.

Вона закликала Тегеран змінити курс і не робити цих кроків.

Крім того, за словами Томас-Грінфілд, Північна Корея публічно заявляє, що не надає підтримки Росії. Однак ця країна надавала зброю ПВК "Вагнер", що є прямим порушенням іншої резолюції Ради безпеки ООН.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК", - додала представниця США.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати засуджують дії КНДР і закликають Пхеньян відмовитися від цих постачань і дотримуватись резолюції РБ ООН. Посол також звернулася із закликом до членів Ради безпеки підтримати США з цього питання.

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло переконана, що Росія не виявляє жодних ознак припинення бойових дій в Україні.

"Війна в Україні наближається до своєї річниці, а кінця боїв і страждань не видно. Увесь час свят збройні сили РФ продовжують завдавати ударів по ключових українських містах", - сказала Дікарло.

Своєю чергою, постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь вважає, що війна проти України є результатом тривалого дисбалансу у сфері безпеки в Європі.

"Нинішня ситуація в Україні є наслідком акумуляції та тривалої еволюції глибинного дисбалансу у сфері безпеки в Європі", - сказав дипломат.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Раді безпеки ООН про глобальні проблеми, які створила російська війна в Україні, та беззаконня, яке вона провокує.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам