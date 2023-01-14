Постпред Японии в ООН: мы поддерживаем расследование в отношении иранских БПЛА
Япония, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в январе, подтвердила полную решимость и в дальнейшем помогать Украине в защите территориальной целостности.
Об этом заявил постпред Японии в ООН Ишикане Кимихиро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
По его словам, Япония решительно осуждает передачу беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию и намерена поддержать усилия Секретариата ООН по расследованию вероятного использования их военными РФ против Украины.
Также по словам дипломата, Япония самым решительным образом осуждает агрессию РФ против Украины. Это грубое нарушение международного права и Устава ООН со стороны постоянного члена Совета Безопасности.
"Мы будем твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - заверил он.
Кимихиро также подчеркнул, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, включая сексуальное и гендерное насилие.
Напомним, в Совбезе ООН заявили, что Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет.
Также на заседании Совбеза Украина призвала государства ООН поддержать формулу мира. План, основанный на целях и принципах организации, направлен на обеспечение безопасности во всех ее измерениях.
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