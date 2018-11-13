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Постоянный совет ОБСЕ осудил "выборы" на оккупированном Донбассе

Новости » Политика    13.11.2018 - 11:49
Постоянный совет ОБСЕ осудил "выборы" на оккупированном Донбассе
Иллюстративное фото (osce.org)

В ОБСЕ осудили нарушение международного права и суверенитета Украины

Постоянный совет ОБСЕ на очередном заседании в Вене (Австрия) осудил "выборы" на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы делегации Великобритании в ОБСЕ Шиэн Маклауд.

По ее словам, на заседании в Вене проведение "выборов" осудили представители стран ЕС, а также Канады, США, Турции, Норвегии, Швейцарии, Грузии, Азербайджана и Молдовы. Постоянный совет ОБСЕ, в частности, осудил нарушение международного права, суверенитета Украины и минских соглашений.

Постоянный совет ОБСЕ осудил &quot;выборы&quot; на оккупированном Донбассе

Напомним, ранее мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о принудительном голосовании на оккупированном Донбассе. В частности, жители неподконтрольных районов голосовали 11 ноября, так как опасались задержки зарплат и соцвыплат. В то же время некоторые не шли на выборы из-за опасений проблем при въезде на подконтрольную территорию.

Отметим, постпред Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ призвал привлечь Россию к ответственности за "выборы" 11 ноября на Донбассе.

 

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