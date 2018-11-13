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Постпред Украины в ОБСЕ призвал привлечь РФ к ответственности за "выборы" на Донбассе

Новости » Политика    13.11.2018 - 00:56
Постпред Украины в ОБСЕ призвал привлечь РФ к ответственности за "выборы" на Донбассе
Фото: Игорь Прокопчук (УНИАН)

Прокопчук заявил, что Россия вызывающе проигнорировала интересы мира и безопасности

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в призвал привлечь Россию к ответственности за "выборы", проведенные 11 ноября на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинской миссии в ОБСЕ.

"Рассчитываем на солидарность стран-участниц ОБСЕ в привлечении к ответственности России как государства-оккупанта и привлеченных к подготовке и проведению незаконных и фейковых так называемых "выборов" в нарушение международного права и Минских соглашений, в частности путем наложения дополнительных санкций", - сказал Прокопчук.

Он подчеркнул, что, проведя "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, Россия дерзко проигнорировала интересы мира и безопасности.

"Незаконные и нелегитимные так называемые "выборы" на оккупированном Россией Донбассе не признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Их результаты не имеют никакой юридической силы", - заявил представитель Украины.

Он осудил преследования и запугивания на оккупированных территориях граждан Украины, которых российские вооруженные формирования заставляют приходить на фейковые "выборы" "посреди возрастающего количества российского тяжелого оружия, размещенного в оккупированных Донецке и Луганске".

Напомним, Соединенные Штаты Америки присоединяются к европейским союзникам и также не признают "выборы" на Донбассекоторые были проведены 11 ноябряСША пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.

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