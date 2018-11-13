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Постійна рада ОБСЄ засудила "вибори" на окупованому Донбасі

Новини » Політика    13.11.2018 - 11:49
Постійна рада ОБСЄ засудила "вибори" на окупованому Донбасі
Ілюстративне фото (osce.org)

В ОБСЄ засудили порушення міжнародного права і суверенітету України

Постійна рада ОБСЄ на черговому засіданні у Відні (Австрія) засудила "вибори" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави делегації Великобританії в ОБСЄ Шіен Маклауд.

За її словами, на засіданні у Відні проведення "виборів" засудили представники країн ЄС, а також Канади, США, Туреччини, Норвегії, Швейцарії, Грузії, Азербайджану і Молдови. Постійна рада ОБСЄ, зокрема, засудила порушення міжнародного права, суверенітет України і мінських угод.

Постійна рада ОБСЄ засудила &quot;вибори&quot; на окупованому Донбасі

Нагадаємо, раніше моніторингова місія ОБСЄ повідомила про примусове голосування на окупованому Донбасі. Зокрема, жителі непідконтрольних районів голосували 11 листопада, так як побоювалися затримки зарплат і соцвиплат. У той же час деякі не йшли на вибори через побоювання проблем при в'їзді на підконтрольну територію.

Зазначимо, постпред України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ закликав притягти Росію до відповідальності за "вибори" 11 листопада на Донбасі.

 

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