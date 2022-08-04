Под постоянным огнем. В Авдеевке люди живут в нечеловеческих условиях, - глава ВГА

Авдеевка Донецкой области находится под постоянным огнем, в городе остается около 2,5 тысячи гражданских.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" , об этом заявил глава ВГА Виталий Барабаш.

По его словам, люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях. Нет воды, газа. Электричество отсутствует около трех месяцев. В сутки город обстреливают около 20 раз.

"Несколько дней подряд враг не прекращает попыток наступления на город. Все под прикрытием артиллерии, авиации. Почти каждый день дважды в день бьет авиация. Работают со всех систем артиллерии, которые только есть в наличии. Используют "Сонцепеки", ракеты "Искандер". Применяют дистанционное минирование", - рассказал он.

По словам Барабаша, в городе осталось 10% населения, которое было в городе до полномасштабного вторжения России.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, россияне на Авдеевском направлении ведут артиллерийские обстрелы населенных пунктов, а также применяют авиацию. Кроме того, в направлении Песков противник имеет частичный успех.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с наступлением российских войск в направлении Песков и Авдеевки превратилась в настоящий ад.

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