Россияне пытаются наступать на Донбассе, ВСУ дают им отпор, - Генштаб

Украинские военные отбили все попытки продвижения россиян на Бахмутском направлении, а также штурмовые действия в направлении Минеральное - Авдеевка. При этом у оккупантом наблюдается частичный успех на направлении Донецк - Пески.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Напомним, 1 августа украинские военные ликвидировали еще 140 россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора потеряла уже около 41 170 своих военных.

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