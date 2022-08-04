Під постійним вогнем. В Авдіївці люди живуть у нелюдських умовах, - голова ВЦА

Авдіївка Донецької області знаходиться під постійним вогнем, в місті залишається близько 2,5 тисячі цивільних.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" , про це заявив голова ВЦА Віталій Барабаш.

За його словами, люди живуть в жахливих, нелюдських умовах. Немає води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. За добу місто обстрілюють близько 20 разів.

"Кілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б'є Авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які тільки є в наявності. Використовують "Сонцевики", ракети "Іскандер". Застосовують дистанційне мінування", - розповів він.

За словами Барабаша, в місті залишилося 10% населення, яке було в місті до повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни на Авдіївському напрямку ведуть артилерійські обстріли населених пунктів, а також застосовують авіацію. Крім того, у напрямку Пісків противник має частковий успіх.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки перетворилася на справжнє пекло.

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