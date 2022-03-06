Постоянные обстрелы и гуманитарный кризис: что происходит в Харькове

Об обстановке в городе

"Все время идут бомбардировки Харькова, все время продолжаются обстрелы. Обстрелы с воздуха, с "Градов". Причем все это делается по жилым микрорайонам и домам - не по позициям наших военных. Идет целенаправленное уничтожение города и жителей Харькова", - отметил он.

По его словам, сегодня расстрелян магазин в то время, как люди вышли купить себе еду.

"Очень много жертв, пострадавших и раненых. Северная Салтовка разрушена, мы сейчас будем оттуда эвакуировать людей. Целые микрорайоны, которые были подвержены обстрелам, разрушены", - сказал он.

О гуманитарной ситуации

Мэр подчеркнул, что переговорщик от Украины Давид Арахамия работает над тем, чтобы к Харькову организовали гуманитарный коридор. Пока этого гуманитарного коридора нет, но это зависит от российской стороны.

На сегодня город получает гуманитарную помощь по линии Офиса президента и других городов.

"Я обратился к мэрам других городов - и Украины, и Польши, и городов-побратимов, в том числе из Италии с просьбой также прислать нам гуманитарную помощь. Они откликнулись. Мэры других городов Украины уже привезли часть помощи. Это прежде всего, продукты питания, медикаменты, теплые вещи, ведь ожидается сильное похолодание, а у нас разрушены многие дома, разбиты окна", - отметил Терехов.

Город более или менее справляется с системой отопления, на сегодня в Харькове без тепла 400 домов.

"Мы восстанавливаем систему отопления, но окна разбиты, и, конечно, при похолодании людям будет очень тяжело. Поэтому мы просим их спускаться в метро - в метро нам легче их обеспечивать горячим питанием и теплыми вещами", - подчеркнул мэр.

О попытках прорыва российских оккупантов

Российские войска не прекращают постоянные попытки прорваться в город, работают диверсионно-разведывательные группы. Они переодеваются, стреляют в мирных людей. Отбирают машины, заезжают на этих авто в город и расставляют маячки, по которым работает вражеская авиация и артиллерия.

"Неделю назад была попытка прорыва: в Харьков заехали россияне, несколько танков, "тигров". Они все были уничтожены украинской армией. Поэтому сейчас они не прекращают попытки прорыва, но армия стоит насмерть", - добавил Терехов.