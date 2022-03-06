Постійні обстріли та гуманітарна криза: що відбувається у Харкові

Про обстановку у місті

"Весь час йдуть бомбардування Харкова, весь час тривають обстріли. Обстріли з повітря, з "Градів". Причому все це робиться по житлових мікрорайонах та будинках - не по позиціях наших військових. Йде цілеспрямоване знищення міста та жителів Харкова", - зазначив він.

За його словами, сьогодні розстріляно магазин у той час, як люди вийшли купити собі їжу.

"Дуже багато жертв, постраждалих і поранених. Північна Салтівка зруйнована, ми зараз будемо звідти евакуювати людей. Цілі мікрорайони, які зазнали обстрілів, зруйновані", - сказав він.

Про гуманітарну ситуацію

Мер наголосив, що переговорник від України Давид Арахамія працює над тим, щоб до Харкова організували гуманітарний коридор. Поки що цього гуманітарного коридору немає, але це залежить від російської сторони.

На сьогодні місто отримує гуманітарну допомогу по лінії Офісу президента та інших міст.

"Я звернувся до мерів інших міст - і України, і Польщі, і міст-побратимів, у тому числі з Італії з проханням також надіслати нам гуманітарну допомогу. Вони відгукнулися. Мери інших міст України вже привезли частину допомоги. Це насамперед продукти харчування , медикаменти, теплі речі, адже очікується сильне похолодання, а в нас зруйновано багато будинків, розбито вікна", - зазначив Терехов.

Місто більш-менш справляється із системою опалення, на сьогодні у Харкові без тепла 400 будинків.

"Ми відновлюємо систему опалення, але вікна розбиті, і, звичайно, при похолоданні людям буде дуже важко. Тому ми просимо їх спускатися в метро - у метро нам легше їх забезпечувати гарячим харчуванням та теплими речами", - наголосив мер.

Про спроби прориву російських окупантів

Російські війська не припиняють постійні спроби прорватися до міста, працюють диверсійно-розвідувальні групи. Вони перевдягаються, стріляють у мирних людей. Відбирають машини, заїжджають на цих авто до міста і розставляють маячки, за якими працює ворожа авіація та артилерія.

"Тиждень тому була спроба прориву: до Харкова заїхали росіяни, кілька танків, "тигрів". Вони були знищені українською армією. Тому зараз вони не припиняють спроби прориву, але армія стоїть на смерть", - додав Терехов.