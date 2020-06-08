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Постоянные дожди на западе и до +33 в других регионах: прогноз погоды на неделю

Новости » Общество     08.06.2020 - 16:18
Постоянные дожди на западе и до +33 в других регионах: прогноз погоды на неделю
Фото: жара в Киеве (GettyImages)

К концу недели дожди охватят всю Украину

Погода во вторую неделю лета улучшится, но на западе будут продолжаться дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до +33 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 9 июня

В первый рабочий день этой недели температура воздуха по Украине ожидается в пределах +23 +33 днем и от +13 до +18 тепла ночью. Прохладнее будет на западе, где ожидаются дожди с грозами, а теплее - на юго-востоке. Ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Постоянные дожди на западе и до +33 в других регионах: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 10 июня

Ситуация с дождями на западе не изменится, но в остальных регионах будет более облачно. Температурная ситуация будет подобной, также ожидается до +33 градусов. Потеплеет в Одесской области и местами на западе.

Постоянные дожди на западе и до +33 в других регионах: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 11 июня

Температура воздуха по Украине будет, как и день назад. Также сохранится облачная погода во всех регионах, кроме запада, где дожди с грозами продолжаются.

Постоянные дожди на западе и до +33 в других регионах: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 12 июня

В этот день дожди, кроме западных областей, понемногу начнут охватывать и юг Украины, где также ожидается незначительное похолодание. В центре и на востоке по-прежнему будет до +33 тепла. Ночи станут теплее.

Постоянные дожди на западе и до +33 в других регионах: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 13 июня

Украину снова охватит дождливая погода, которая распространится по всей территории страны. Ожидается незначительное похолодание, но столбики термометров покажут комфортные +24 +31. Ночью температура воздуха будет в районе +13 +19 градусов тепла.

Постоянные дожди на западе и до +33 в других регионах: прогноз погоды на неделю

Напомним, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках бассейна Припяти.

Также РБК-Украина писало, что в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Отметим, в Киев пришло метеорологическое лето с опозданием на три недели.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Гидрометцентр
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