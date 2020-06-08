Фото: уровень воды в реке (if.dsns.gov.ua)

Местами возможен выход воды на заводь

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках. Ожидается подъем воды на 0,1-0,5 метра.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Местами возможен выход воды на заводь.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 июня на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 метра. Местами возможен выход воды на заводь", - говорится в сообщении.

Отметим, Припять протекает в Ровенской, Волынской и Киевской области, а затем впадает в Киевское водохранилище.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за значительных дождей продолжается повышение уровней воды в реках, из-за чего возможен выход воды на заводь на участке реки Днестр.

Также РБК-Украина писало, что в Киев пришло метеорологическое лето с опозданием на три недели, а метеорологическая весна в столице продолжалась 116 дней.

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Автор: Максим Зайченко